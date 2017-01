Pedrinho celebra talento próprio e espera chamado “dos caras de cima”

O jovem Pedrinho, de 18 anos, despontou na Copinha como principal jogador do Corinthians, mas só conseguiu convencer a torcida da sua capacidade decisiva nas quartas de final do torneio, quinta-feira, quando marcou o gol de empate contra o Flamengo, segundos após a equipe ser vazada. Contente pelo feito, que terminou na classificação para a semifinal do torneio, a joia alvinegra já vislumbra passos maiores no Timão.

“Eles abriram o placar no início e eu pude responder à altura logo na sequência. Sabemos que se deixasse o tempo passar poderia complicar um pouco, por isso fiquei feliz de responder”, avaliou o atacante, canhoto, que limpou três adversários antes de chutar forte, no canto do goleiro Gabriel. Até o momento, são cinco gols e cincos assistências na competição.

Ovacionado pela torcida ao ser substituído e bastante requisitado para autógrafos quando a delegação deixou a Arena Barueri, Pedrinho reconhece que pensar em subir para o profissional em breve. Por isso, fez questão de assistir ao duelo do time contra o Vasco, pela Copa Flórida, vencido pela equipe do Parque São Jorge por 4 a 1.

“Sim, assisti, vi que o Corinthians tem um elenco de grandes jogadores e conseguiu a goleada. Espero que eu possa subir, sim, trabalho todo dia para aparecer essa oportunidade. Se os caras lá de cima puderem me chamar, vou ficar muito feliz”, analisou, enquanto se recuperava da bolsa de gelo colocada em suas pernas para aliviar as pancadas dos adversários.

Não fico nervoso com entrevista, não, é frio mesmo. Estava no gelo, estou passando um pouco de frio aqui. O importante foi ter saído o gol. Realmente Deus me deu um dom, um grande dom, fico muito feliz de fazer partidas como essas”, explicou o jogador.

Peça essencial no esquema de Osmar Loss, Pedrinho tem mais uma batalha marcada para o domingo, contra o Juventus, também na Arena Barueri. pela semifinal da Copinha. Duelo de tamanha importância que o tornozelo direito, claramente inchado, pareceu nem preocupá-lo. “Era cansaço, tornozelo estava meio coisado também, agora vou tratar para ficar bem para a semifinal”, concluiu.