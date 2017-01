Para iniciar bem o ano, Corinthians ambiciona “La Décima” na Copinha

O Corinthians atrairá pela primeira vez no ano a sua torcida a um estádio de futebol, o Joaquinzão, em Taubaté, na quarta-feira. A partida será contra o modesto Pinheiro-MA, pela Copa São Paulo de Juniores, torneio do qual o clube é o maior campeão e que poderá servir para amenizar as más recordações de 2016.

“A tradição do Corinthians na competição fala por si. Não tem como pensar em Copinha e não pensar em Corinthians. O clube está em busca do seu décimo título. É um número tão forte que o Real Madrid chamava a Liga dos Campeões que ganhou em 2014 de La Décima (o clube espanhol já alcançou o seu 11º título europeu, em 2016)”, comentou o técnico Osmar Loss, sorridente.

Com Loss, o Corinthians chegou às três últimas decisões da Copa São Paulo, perdendo para o Santos em 2014, derrotando o Botafogo-SP em 2015 e caindo nos pênaltis diante do Flamengo em 2016. No ano passado, o time sub-20 também acabou derrotado pelo Botafogo na final do Campeonato Brasileiro da categoria.

“Estamos lambendo as nossas feridas para começar a vencer com essa mesma geração. O São Paulo foi eliminado pela gente em duas competições, manteve o elenco e agora vem dando uma resposta muito positiva. Foi uma aposta bacana, com a equipe aprendendo a sofrer”, comparou Loss, que amargou uma derrota por 5 a 0 para o rival em setembro, pelo Campeonato Paulista sub-20.

Osmar Loss tem consciência de que as feridas não estão abertas apenas nas categorias de base do Corinthians. Em 2016, o clube desmanchou o elenco profissional que havia sido campeão brasileiro no ano anterior e ainda viu o técnico Tite rumar para a Seleção Brasileira. Não se acertou com Cristóvão Borges, Fábio Carille (agora, efetivado) e Oswaldo de Oliveira e não obteve nem sequer uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Só mesmo o futsal, com as conquistas das Ligas Paulista e Nacional, deu alegrias à torcida.

Portanto, iniciar 2017 com uma boa campanha na Copa São Paulo, torneio bastante valorizado no Parque São Jorge, é uma missão encarada com seriedade pelo Corinthians. A competição poderá servir ainda para apontar reforços para o plantel de Fábio Carille, que até agora só ganhou novas opções para o ataque, com Jô, Luidy e Kazim (contratação ainda não oficializada) e sofre com os problemas financeiros enfrentados pela diretoria.

Uma promoção para o time profissional já é certa. Osmar Loss passará a ser auxiliar de Loss depois da Copinha e voltará a trabalhar com alguns jovens que ajudou a revelar, como o zagueiro Léo Santos, os laterais Léo Príncipe e Guilherme Arana, os volantes Warian e Marciel, o meia Rodrigo Figueiredo e o atacante Léo Jabá.

Antes de pensar em como ajudar o elenco profissional, porém, Loss precisa se preocupar com a Copa São Paulo. Além do Pinheiro-MA, o Corinthians tem Operário-MG e Taubaté como oponentes no grupo 17 do torneio.