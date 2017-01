Pablo chega ao Brasil disposto a repetir sucesso de Gil: “Darei a vida”

Pablo chegou sorridente ao Brasil. O zagueiro emprestado pelo Bordeaux ao Corinthians desembarcou no aeroporto de Guarulhos na manhã deste domingo – mesmo dia em que os seus novos companheiros viajarão para a disputa da Copa Flórida – e até relutou em conceder entrevista, porém, animado para a temporada, cedeu.

“Estou muito, muito contente. É uma grande oportunidade para mim. Espero honrar o manto dessa equipe gigantesca. Darei a vida por esse clube”, discursou Pablo, enquanto um senhor trajado com uma camisa do Corinthians o aconselhava a não falar publicamente e a sua família já se precipitava em direção ao estacionamento do aeroporto. “Ih, a mala caiu. Eu falei que cairia!”, divertiu-se.

Boa parte da torcida do Corinthians também está “muito, muito contente” com a chegada de Pablo. Enquanto negociava o seu empréstimo, com validade até o final do ano, ele recebeu inúmeras demonstrações de carinho em suas redes sociais. Foi alvo até de comparações com mais um zagueiro que veio do futebol francês e fez sucesso no Parque São Jorge.

“Assim como outros grandes jogadores, como o Thiago Silva, o Gil é um espelho para mim. Como ele também chegou da França, pode existir essa comparação. É um grande jogador. Espero também fazer o meu nome no Corinthians”, comentou Pablo.

Vindo do Valenciennes para o Corinthians em 2013, Gil foi campeão paulista e da Recopa Sul-Americana naquele ano e conquistou o Campeonato Brasileiro em 2015, passando a ser convocado com frequência para a Seleção Brasileira. A saída do atleta para o chinês Shandong Luneng, no ano passado, abriu uma carência no elenco (que piorou com a transferência de Felipe para o Porto, de Portugal) ainda não resolvida.

Com a expectativa de ser bem-sucedido ao lado de Balbuena, Pedro Henrique, Vilson, Yago e Léo Santos, contestados em 2016, e ter ainda mais longevidade no Corinthians do que Gil, Pablo precisa agradar em 2017. Há uma cláusula que dá opção de compra ao Corinthians ao término do seu contrato de empréstimo – o valor não foi divulgado.

“Tenho um contrato de um ano com o Corinthians. Não sei ainda como será depois. Espero mostrar todo o meu potencial, todo o meu talento. Quem sabe? O futuro nos aguarda”, afirmou Pablo, antes de recorrer outra vez ao apoio que tem recebido. “Saber que o torcedor está do meu lado me deixa muito contente. Fiquei um ano e meio fora do Brasil. Espero contribuir com muita raça. Vou dar a vida por esse clube”, repetiu.

A promessa de empenho, que sempre agrada à torcida do Corinthians, pode ter sido também influência de um antigo companheiro de Gil. No Bordeaux, Pablo fez amizade com o atacante Malcom, revelação corintiana vendida ao clube francês na última temporada.

“O Malcom só me falou coisas boas do Corinthians. Ele me orientou muito sobre tudo o que acontece no clube, sobre a estrutura, sobre os funcionários, sobre a torcida apaixonada. Isso foi de muita importância”, concluiu Pablo, antes de seguir para o CT Joaquim Grava e conhecer tudo de perto.

Após a assinatura do seu contrato com o Corinthians, o zagueiro de 25 anos permanecerá no Brasil, não participando da Copa Flórida, para a aprimorar a forma física. Além do Bordeaux, ele já defendeu Ceará, Quixadá, Tiradentes, PSV Eindhoven, da Holanda, Grêmio, Avaí e Ponte Preta, que o negociou por cerca de R$ 24 milhões com o futebol francês em 2015.