Pablo assina contrato e repete que vai “dar a vida” pelo Corinthians

O zagueiro Pablo agora é oficialmente jogador do Corinthians. Já treinando no CT Joaquim Grava há uma semana – desembarcou no Brasil no dia 15 de janeiro –, o atleta emprestado pelo francês Bordeaux assinou o seu contrato válido por uma temporada na tarde desta segunda-feira.

“É uma sensação maravilhosa. Quero dizer para todos os torcedores que vou dar a vida por esse clube. Estou muito feliz. Vai, Corinthians”, sorriu Pablo, que já havia prometido “dar a vida” pelo novo time em sua chegada, no aeroporto de Guarulhos.

O zagueiro de 25 anos reforça o Corinthians com a missão de dar sustentação a um setor que caiu bastante de rendimento em 2016, tendo como parceiros e concorrentes o paraguaio Balbuena, o veterano Vilson e os pratas da casa Pedro Henrique e Léo Santos – Yago deverá ser cedido à Ponte Preta. Os seus companheiros estavam em ação na Copa Flórida, nos Estados Unidos, enquanto ele adquiria condicionamento físico no CT.

Além do Bordeaux, Pablo já defendeu Ceará, Quixadá, Tiradentes, PSV Eindhoven, da Holanda, Grêmio, Avaí e Ponte Preta, que o negociou por cerca de R$ 24 milhões com o futebol francês em 2015.