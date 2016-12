Novo preparador, Walmir diz que Corinthians manterá 80% do elenco

Anunciado como novo preparador físico do Corinthians visando à próxima temporada, Walmir Cruz, demitido pelo clube em 2010, disse ter superado a primeira passagem pelo Alvinegro. Confiante na realização de um bom trabalho em 2017, ele explicou que o time vai manter 80% do seu elenco atual para o próximo ano.

“Minha última passagem foi boa, fomos campeões paulistas e da Copa do Brasil, na época do Ronaldo, que demonstrou a superação. Naquela época, era fácil trabalhar com esses jogadores consagrados, eles sempre cumpriam o planejamento”, afirmou o profissional, em entrevista à Rádio Globo, dando alguns detalhes do planejamento.

“O grupo do Corinthians vai permanecer entre 70 a 80% dos atletas, vamos tirar informações com fisiologistas, fora aqueles que vão chegar, procuraremos individualizar ao máximo, teremos pouco tempo, a reapresentação será dia 11 e teremos a viagem dia 15 para a Flórida”, avaliou.

Atualmente, o Corinthians tem proposta apenas pelo meia Marlone, feita pelo Atlético-MG, mas já rejeitada pela diretoria. Nomes como o lateral esquerdo Guilherme Arana e o meia Rodriguinho, porém, também devem sofrer forte assédio até o início da temporada.

Para Walmir, seu modo de trabalho nessa passagem terá algumas semelhanças com aquele adotado entre 2009 e 2010. Naquela ocasião, após bons resultados na primeira parte, ele acabou dispensado pelo clube por causa da eliminação para o Flamengo, na Copa Libertadores da América.

“Uma coisa que a gente utiliza muito hoje é um trabalho integrado. Conseguimos fazer no treino o que acontece no jogo, a compactação, as linhas, a maneira de marcar, então a gente desenvolve qualidades para os atletas por posição”, disse Walmir, que reencontrará no clube, além de Carille, o meia Danilo, remanescente da última passagem.

“Fabio é um profissional capacitado, que estuda bastante, muito interessado e inteligente, tem um comando muito bom. São ingredientes excelentes. Tem a falta de experiência de um treinador jovem, mas hoje os 3 grandes de São Paulo estão com técnicos mais jovens. Necessitamos que dirigentes e torcida deem tempo para eles desenvolverem suas qualidades. Ele me avisou que eu seria procurado, hoje (sexta) tivemos reunião com o Alessandro e já estamos fazendo o planejamento para 2017”, encerrou.