Novo auxiliar de Carille, Leandro Cuca exalta “maior clube do país”

Escolhido por Fábio Carille para ser um dos auxiliares técnicos do Corinthians na temporada 2017, Leandro da Silva, o Cuca, não poupou elogios ao novo clube. Após trabalhar no Vila Nova-GO, ele será basicamente o que Carille foi durante anos para nomes como Mano Menezes e Tite, algo que surpreendeu o profissional em meio às suas férias.

“Eu já tinha uma renovação encaminhada e a gente já vinha trabalhando em relação a contratações, mas aí eu fui pego de surpresa pela ligação do Fabio e a efetivação dele. Foi um final de ano muito bom, alegria muito grande por poder trabalhar no maior clube do país”, afirmou, em entrevista à Rádio Globo, Cuca, que ganhou o apelido durante a infância, em Curitiba, mesma cidade em que teve seu primeiro contato com Carille.

“Nós jogamos juntos no Coritiba em 1996 e, a partir de 2000, nós já planejávamos trabalhar na área técnica. Durante esse período todo a gente vem pensando e conversando sobre isso. Isso trouxe para ele a confiança de poder me convidar e saber que eu posso ajudá-lo de alguma forma”, explicou.

Além de Leandro, que já se reuniu com a diretoria para acertar detalhes de seu contrato e espera a reapresentação dos atletas, marcada para o dia 11 de janeiro, para começar o seu trabalho no Alvinegro, Carille também chamou o preparador físico Valmir Cruz, com passagem pelo clube entre 2009 e 2010, para compor seu time. Técnico do time sub-20, Osmar Loss também pode ser convocado para a comissão.

Na avaliação de Cuca, que não se incomoda com possíveis referências a respeito do ex-técnico do arquirrival Palmeiras, todos escolhidos até o momento têm uma visão parecida de futebol, algo que será importante na caminhada do Timão em 2017.

“Nós conversamos muito sobre futebol, trabalhos que eles vêm desenvolvendo, do que eu vinha fazendo. O que vinha acontecendo, em geral. Nossas ideias são muito próximas, nosso modelo de jogo é muito próximo. Se eu puder acrescentar algo, com certeza agrega em muito o que vamos fazer”, encerrou.