Moisés diz ter paciência para recuperar espaço no Corinthians

Titular do Corinthians no princípio da temporada, o lateral esquerdo Moisés perdeu o seu espaço na equipe a partir da volta de Guilherme Arana da Seleção Brasileira que fracassou no Sul-Americano sub-20. Mas não se abateu.

“Sei que o ano é longo. As coisas mudam muito no futebol. Existe bastante competição, e o professor vai precisar de todo o mundo ao longo do ano. Quando a oportunidade chegar, quero estar preparado para apresentar um bom futebol e ajudar os meus companheiros”, discursou o paciente Moisés, afirmando ainda que o concorrente Arana “está jogando bem”.

A oportunidade chegará já neste domingo, contra a Ferroviária, em Araraquara. O técnico Fábio Carille adiantou que preservará titulares no compromisso válido pelo Campeonato Paulista, e Arana é um dos que apresentam sinais de desgaste físico.

“Ainda não sabemos qual será o time, mas é claro que todos estão preparados, trabalhando da mesma forma. Se jogar, quero fazer uma boa partida. Estou concentrado para apresentar um bom futebol”, disse Moisés.

O lateral esquerdo reserva do Corinthians tem 22 anos e vive a expectativa de finalmente se firmar no clube, após ser emprestado a Bragantino e Bahia nas duas últimas temporadas. O seu contrato é válido até 31 de dezembro.