Mesmo sem prêmio, Marlone diz ter realizado sonho em festa da Fifa

Marlone continuava a exibir um sorriso constante no rosto mesmo após perder o prêmio Puskás, dedicado ao gol mais bonito da temporada, para o malaio Mohd Faiz Subri. Levando o distintivo do Corinthians na lapela do seu terno preto, o meia-atacante se disse satisfeito apenas por participar da festa da Fifa em Zurique, nesta segunda-feira.

“É um sonho realizado. Não posso ser hipócrita e dizer que não queria ganhar, mas só de estar entre as estrelas do futebol mundial e no top 3 do prêmio Puskás já me sinto um vitorioso”, comentou Marlone, em entrevista ao Sportv.

Marlone concorria na votação popular por causa de um belo gol marcado na vitória por 6 a 0 sobre o chileno Cobresal, em 20 de abril, em Itaquera, pela Copa Libertadores da América – após cruzamento da direita, ele ajeitou a bola no peito e acertou a rede com um voleio. O Corinthians, em uma temporada em que não obteve nem sequer classificação para o próximo torneio continental, fez campanha para que o seu atleta fosse condecorado.

“Tudo tem um tempo certo para acontecer. Trabalhei para viver esse momento. Sou grato ao Corinthians e à torcida, que votou em mim, à minha cidade, à minha família e a Deus, por tudo. Estou muito feliz”, repetiu Marlone.

De tão feliz que estava, o corintiano se comportou como mais um fã no evento da Fifa. “Peguei voo com o Maradona. Tirei foto com ele antes de jogarmos a pelada da Fifa, para não pensar que sou marrento. Nesse jogo, o Puyol deu a vida, mesmo não valendo nada. Vi ainda Batistuta, Abidal e tantos outros. Registrei alguns momentos. Desfrutei de tudo. São coisas que ficarão gravadas na minha memória”, disse, citando ainda Zidane, Cristiano Ronaldo e Griezmann. “São muitos atletas consagrados. Aonde vão, são reconhecidos. É normal ter essa gritaria, essa loucura, a paixão. Isso é o futebol.”