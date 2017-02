“Melhor que Drogba”, Kazim agradece apoio da torcida

O centroavante Kazim foi o herói da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Osasco Audax, na tarde deste sábado, e parece ter se tornado um herói da torcida alvinegra em geral. Ovacionado após comemorar muito o seu gol com a torcida presente atrás de uma das metas do estádio, o centroavante ouviu a galera formular um grito para ele: “ole, ole, ole, olá, o Kazim é melhor do que o Drogba”.

Esforçado para entender o português, Kazim não teve problemas para compreender a comparação feita no cântico da Fiel. Contente pelo carinho demonstrado pelos presentes, o jogador deixou claro que o ex-companheiro de Galatasaray, personagem de polêmica negociação com o clube na pré-temporada, nada tem a ver com ele dentro de campo.

“Drogba é Drogba, Kazim é Kazim. Ele é um grande jogador, perfeito, mas eu posso fazer um pouco também (risos)”, disse o corintiano, que exaltou a força dada pelos torcedores dentro de campo mesmo em um jogo na casa do adversário.

“É muito difícil, Audax não é um grande clube, mas jogam bem, ganharam do São Paulo. A gente sabia que teria de esperar para fazer o gol e ganhar. Eu jogo para torcida, eles compraram ingresso, não posso ganhar salário se eles não vierem. Jogo para eles, para minha família e para meu time”, avaliou.

Substituído no começo do segundo tempo, o inglês naturalizado turco reconheceu que pediu para ser substituído por causa do medo de sofrer uma outra lesão muscular. Na pré-temporada, durante a disputa da Copa Flórida, ele perdeu três jogos devido a dores na coxa direita.

“Eu estou focado em manter uma sequência de partidas. Eu falo porque tem mais uns 100 jogos na temporada, no Brasil tem muito jogo. Se eu ainda tivesse 18 anos eu continuaria jogando, mas, com 30, se eu continuasse, eu me machucaria. Eu não gosto de sair, mas é importante”, concluiu o atacante.

Agora, Kazim e restante do elenco corintiano terão o domingo de folga antes de se reapresentar na segunda-feira, no CT Joaquim Grava, visando ao duelo contra o Palmeiras, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera. “É normal a torcida se animar porque é um grande clássico, na Turquia era assim também. Vamos trabalhar para mais um grande jogo”, concluiu o avante.