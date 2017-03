Matheus Vidotto é inscrito e Walter fica fora da primeira fase do Paulista

O goleiro Matheus Vidotto será o 28º e último jogador inscrito pelo Corinthians no Campeonato Paulista. A confirmação foi dada pelo técnico Fábio Carille na tarde desta sexta-feira, último dia para que o clube completasse a relaçaõ de atletas que poderão jogar na primeira fase da competição. Como já tinha 25 nomes de linha, a dúvida que restava era entre Vidotto e Walter, que terminou 2016 como titular, mas ainda se recupera de um edema ósseo na região do tórax.

“Já temos uma definição, sim. O Matheus Vidotto será inscrito. O Walter começou a trabalhar normalmente só na quinta-feira, é um jogador que passou 70 dias sem trabalho com bola, sem pré-temporada e, para um goleiro, precisa muito desse ritmo”, afirmou o comandante, que poderá realizar quatro trocas para a fase de mata-mata do torneio, com data de início marcada para abril.

Além de Walter, que entrará ou na vaga de Matheus ou na de Caíque para as fases seguintes, outro nome que pode ser aproveitado na etapa seguinte da competição é o garoto Pedrinho. Destaque nos treinos pela facilidade em driblar e finalizar, o avante já foi até relacionado para a partida contra o Brusque, na Copa do Brasil, e tem grandes chances de ser uma das opções pelas pontas nos confrontos eliminatórios.

Ciente e entusiasta dessa possibilidade, Carille mostrou certo encantamento com o bom início do jovem destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre os profissionais. Para ele, por sinal, não será necessário nem empreender um trabalho de ganho de força muscular para que Pedrinho tenha sucesso no time de cima.

“Pedrinho não tem que ganhar nada na questão física, não temos que inventar de fazê-lo ficar forte. O Pedrinho é esse aí e só consegue ser esse aí por ser o jogador leve que é. Anima a gente que ele tem trabalhado muito bem, personalidade, muita qualidade técnica, chegou solto, pedindo bola. O quanto antes ele vai jogar. Não está inscrito, mas está na mesma situação dos outros jovens que foram relacionados”, concluiu Carille.