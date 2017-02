Marquinhos Gabriel se irrita com a torcida corintiana e garante dedicação

Autor do gol do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, marcado apenas aos 49 minutos do segundo tempo, o meia Marquinhos Gabriel desabafou com palavrões após acertar o seu chute cruzado. O jogador estava incomodado com a impaciência dos torcedores que foram a Itaquera na noite desta quarta-feira.

“O torcedor está um pouco impaciente, mas ainda temos que evoluir. A impaciência incomoda todo o mundo. Estamos dando o máximo por esse clube”, garantiu Marquinhos Gabriel, contestado justamente por sua postua em campo em 2016.

O rendimento ruim no ano passado, inclusive, fez com que o meia acabasse na reserva. Contra a Ferroviária, ele foi um dos 11 suplentes que entraram em campo no segundo tempo e tentaram agradar ao técnico Fábio Carille.

“Perdi espaço pelo meu rendimento no ano passado. Cheguei bem e confiante e fui perdendo um pouco disso, mas começo o ano renovado”, reanimou-se Marquinhos Gabriel, ciente de que terá trabalho para se reafirmar. “O gol foi importante individualmente, mas a gente precisa evoluir coletivamente. Todo o mundo está lutando pelo seu espaço. O professor escolhe 11, e os outros têm que brigar”, concluiu.