Marquinhos Gabriel passa por cirurgia para corrigir hérnia inguinal

O meia Marquinhos Gabriel será desfalque do Corinthians provavelmente até o encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista. Após o jogo contra a Ponte Preta, no último domingo, o jogador reclamou de dores na região inguinal e, nesta segunda-feira, teve uma hérnia diagnosticada no local. Dessa forma, o armador passará por uma cirurgia ainda nesta tarde e deverá ficar cerca de três semanas em recuperação.

Apesar de o departamento médico alvinegro não dar uma previsão oficial de retorno, o próprio médico do clube, Ivan Grava, relembrou casos semelhantes ao de Marquinhos para colocar a volta do atleta aos gramados em menos de um mês. “Foi o tempo que demorou o André para voltar. O Yago, o Walter… Os jogadores que tiveram esse problema normalmente voltaram nesse período”, explicou.

A contusão vem logo após Marquinhos perder quatro jogos devido a um estiramento muscular na coxa direita, sofrido ainda em fevereiro. O jogador foi relacionado pela primeira vez no período exatamente para a partida contra a Macaca, mas nem sequer entrou em campo. Agora, a expectativa será pela sua utilização na fase final do Estadual, para a qual o clube está praticamente classificado.

Além dele, o zagueiro Balbuena vive a expectativa de saber qual é a gravidade do problema muscular sofrido no duelo do final de semana. Substituído pelo autor do gol de empate da equipe, Léo Santos, o paraguaio fará um exame de ultrassom na tarde de terça-feira para ter o seu diagnóstico completo. De acordo com o departamento médico, o edema no local ainda é muito grande para se fazer uma avaliação correta da lesão.

Caso a contusão demore mais de dois meses para ser curada, Balbuena poderia ser cortado da lista inicial do Paulista e motivar a inscrição de um novo zagueiro. Warian, volante que treina com o profissional e tem sido improvisado na zaga, e Thiago, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, são os dois favoritos para assumir o possível posto. Vilson, em recuperação de uma artroscopia, é outro que pode ser cortado.