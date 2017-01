Marlone embarca para a Suíça e promete usar broche do Corinthians

O meia Marlone, do Corinthians, embarca na noite deste sábado para a cidade de Zurique, na Suíça, local onde participará da cerimônia de premiação da Fifa para os melhores jogadores de 2016, na segunda-feira, dia 9, mais especificamente do prêmio Puskas, que elege o gol mais bonito marcado no mundo do futebol nesse período. Admitindo a ansiedade, ele disse que levará consigo um broche do Corinthians para homenagear o clube.

“Estou ansioso. Esses dias estava até com caspa na cabeça de ansiedade. Mas que bom que estou indo conhecer a Europa com a chance de trazer um prêmio individual. Já separei o terno, para ir bonitinho, um broche para representar o Corinthians. É uma forma de gratidão por ter me proporcionado esse momento, a chance de fazer o gol”, disse o atleta, em entrevista ao Sportv.

O jogador do Timão concorre pelo belo gol de voleio marcado diante do Cobresal, em abril, em confronto pela Libertadores deste ano, na Arena Corinthians, em Itaquera. Na ocasião, o alvinegro goleou a equipe adversária por 6 a 0.

Os dois concorrentes, do brasileiro, no entanto, não serão famosos como Messi ou Neymar. A dupla do Barça até estava indicada, o argentino com gol de falta por sua seleção diante dos Estados Unidos, e o brasileiro pelo bonito gol pelos culés contra o Villarreal após chapelar o marcador, mas ambos acabaram fora da relação final.

A venezuelana Daniuska Rodriguez, que marcou contra a Colômbia pelo Sul-Americano sub-17 feminino é uma das finalistas e única mulher representando um dos candidatos a levar a premiação. Já Mohd Faiz Subri chega como o primeiro indicado da história da Malásia para a final do Prêmio Puskas. O atleta do Penang está competindo devido a um gol marcado diante do Pahang, em bela cobrança de falta.

Marlone disputa para ser o terceiro brasileiro a levar a premiação. Neymar já a venceu em 2011, com o antológico gol marcado contra o Flamengo quando atuava no Santos, e Wendell Lira é o atual detentor do prêmio, por gol de voleio feito no Campeonato Goiano, jogando pelo Goianésia.

Assim que acabar a cerimônia, Marlone retorna ao Brasil, com projeção de chegada para o dia 11, exatamente a data de retorno do Corinthians aos treinamentos. Será o primeiro contato do grupo com o agora treinador Fábio Carille.