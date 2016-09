Marlone credita reação do Corinthians ao tempo de casa de Carille

O meia-atacante Marlone, que virou titular do Corinthians no final da passagem do técnico Cristóvão Borges pelo clube, tratou de elogiar o trabalho do seu novo comandante após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense. O resultado marcou a reação da equipe derrotada pelo rival Palmeiras no último sábado e assegurou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

“O Carille conhece muito bem todos os jogadores, a galera toda. Ele tem muito tempo de clube e sabe do potencial de cada um aqui dentro. Isso foi o grande fator para a nossa vitória”, destacou Marlone.

Auxiliar corintiano desde 2009, Fábio Carille acabou escolhido como técnico interino pelo presidente Roberto de Andrade assim que a demissão de Cristóvão Borges foi anunciada. A princípio, o mandatário corintiano pretende apostar no profissional até o final do ano, ganhando tempo para contratar alguém mais experiente.

“O Carille trabalhou muito tempo com o Tite e conhece o grupo, o clube. Isso determinou o resultado”, insistiu Marlone, já de olho no reencontro com o Fluminense de domingo, outra vez em Itaquera, agora pelo Campeonato Brasileiro. “Vamos descansar porque será mais um jogo difícil.”

