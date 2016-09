Marciel é regularizado e fica à disposição de Cristóvão

Futebol Veja as fotos do treino do Corinthians

De volta de empréstimo para o Cruzeiro a pedido do Corinthians, o volante Marciel já está apto a defender novamente a equipe que o revelou. O nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desta quinta-feira.

Apesar de ter devolvido Marciel antes do término do empréstimo, que venceria no final do ano, o Cruzeiro fez uma exigência para liberar a documentação do volante. Queria receber cerca de R$ 1 milhão referente a uma dívida pela venda de parte dos direitos econômicos do atacante Lucca – o Corinthians aceitou arcar com a metade do valor agora.

Na tarde desta quinta-feira, o diretor de futebol Eduardo Ferreira já demonstrava otimismo em relação à reintegração de Marciel. “O Cruzeiro soltou uma nota oficial, afirmando que tinha liberado o atleta. Estranhamente, não está certo ainda. Há uns 20 dias, solicitamos gentilmente a liberação, que também queria retornar. Vamos resolver a parte financeira e ficará tudo tranquilinho”, indicou.

Marciel foi para o Cruzeiro no princípio do ano, em troca pelo também volante Willians. Então técnico do Corinthians, Tite se mostrou o grande entusiasta do negócio, usando a promoção de Maycon aos profissionais como um argumento para a saída do outro prata da casa, querido pela torcida.

Marciel, no entanto, não se firmou no Cruzeiro, assim como Willians virou alvo de críticas de torcedores no Corinthians. E Maycon, sem espaço desde a contratação de Camacho, acabou emprestado para a Ponte Preta.

Após perder Elias para o Sporting, de Portugal, e Bruno Henrique para o Palermo, da Itália, o técnico Cristóvão Borges passou a sofrer com a carência de um segundo volante. O Corinthians, então, recorreu ao Cruzeiro para ter Marciel de volta ainda nesta temporada.

Recomendado para você