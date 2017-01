Mancando, Danilo aparece no campo em dia de testes no Corinthians

No segundo dia de treinamentos do Corinthians para a temporada de 2017, a maior novidade foi a aparição do meia Danilo em um dos gramados do CT Joaquim Grava, na manhã desta quinta-feira. Mancando bastante e mostrando certa dificuldade para manter uma linha reta, o armador caminhou ao lado do médico Ivan Grava com um grande curativo no tornozelo direito, local da lesão que o tirou da segunda parte do Brasileiro 2016.

Foi a primeira vez que o camisa 20 se mostrou sem bota ortopédica e andando, quase quatro meses depois de sofrer uma entrada dura do zagueiro Yago, durante treino no mesmo CT, e fraturar a fíbula. Com previsão de recuperação entre 6 e 8 meses, Danilo deve voltar aos treinamentos com o restante do elenco apenas no mês de abril, podendo ajudar o clube nas fases decisivas do Paulista e no segundo semestre do ano.

Além do ídolo da Fiel, também foram vistos no gramado alguns dos atletas do elenco, sempre divididos em grupos para corrida. O primeiro tinha Bruno Paulo, Fagner, Guilherme e Marciel, que ficaram por cerca de 20 minutos dando voltas em um dos campos. Enquanto isso, atletas eram avaliados no Lab R9 com testes de capacidade física, focados principalmente em força e velocidade de reação.

Foram avaliados internamente pelo fisioterapeuta Caio Mello o meia Giovanni Augusto, o volante Cristian, os atacantes Romero e Mendoza, o lateral esquerdo Moisés e os quatro goleiros: Cássio, Caíque, Matheus Vidotto e Walter. Enquanto isso, alternaram-se no gramado os zagueiros Yago e Balbuena, os meias Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone, e o atacante Jô. Lá fora, o acompanhamento era feito pelo preparador físico Walmir Cruz.

O destaque ficou por conta de Moisés, emprestado para o Bahia no ano passado e que chega para brigar pela posição com Guilherme Arana. Titular há um ano e meio, Uendel foi negociado com o Internacional, abrindo espaço pela disputa no setor. Como Arana está com a Seleção sub-20, que disputará o Sul-Americano da categoria, no Equador, ele deve ser a única opção para o setor na Copa Flórida.

Marlone, segundo colocado no prêmio Puskas, fez a festa dos companheiros ao chegar com toda sua bagagem após viagem da Alemanha para o aeroporto de Guarulhos, local próximo do CT. Como o voo em que ele voltaria da premiação de Melhor do Mundo da Fifa teve problemas após a decolagem, na terça, o jogador precisou esperar uma vaga em outro horário para embarcar. Dessa forma, desceu em terras brasileiras já pela manhã de quinta, aproveitou a proximidade e foi direto ao local de treinos para se reapresentar.

Os testes laboratoriais continuarão durante todos os dias precedentes à viagem para os Estados Unidos, marcada para domingo. Com um elenco inchado, com cerca de 40 jogadores entre remanescentes, promessas da Copinha e contratações, a ideia é que grupos separados realizem essa etapa da preparação também na parte da tarde. Recém-alçado à condição de técnico, Fábio Carille deve fazer suas primeiras movimentações táticas apenas nos EUA.