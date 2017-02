Mais ofensivo, Camacho se anima em disputa pela titularidade

Em sua primeira entrevista coletiva durante a pré-temporada do Corinthians, o técnico Fábio Carille definiu Camacho como um meia, e não mais como um volante. O jogador realmente atuou como um armador na noite desta quarta-feira, na vitória por 1 a 0 no amistoso contra a Ferroviária, em Itaquera, e conseguiu se destacar.

“O Carille me passou que tenho que entrar mais na área. Estou melhorando a cada treino. Hoje, cheguei mais”, comentou Camacho, responsável por algumas boas jogadas do Corinthians no segundo tempo da partida.

Camacho teve mais liberdade também porque Rodriguinho, lesionado, não jogou. Dessa forma, Guilherme virou o armador titular do Corinthians na primeira etapa, e ele assumiu a função na segunda.

Até então, Camacho era o segundo volante titular (a sua posição predileta) do Corinthians. Perdeu a posição para o recém-chegado Fellipe Bastos na véspera do amistoso contra a Ferroviária.

“A concorrência é boa para o time. Todos têm que trabalhar para conseguir um lugar ao sol. A pulga está atrás da orelha do Carille desde o começo do ano. Estamos trabalhando”, concluiu o meia.