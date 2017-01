Luidy e Paulo Roberto assinam contrato e prometem empenho

Reforços menos badalados do Corinthians para 2017, o atacante Luidy e o volante Paulo Roberto assinaram contrato com o clube neste sábado, no CT Joaquim Grava. Após a formalização do acordo, ambos prometeram empenho à torcida.

“Vou lutar, dar o sangue e honrar a camisa do Corinthians”, discursou Luidy, muito tímido diante de uma gravação feita pelo próprio clube. Ao ser questionado se era mais desinibido dentro de campo, o reforço vindo do CRB abriu um sorriso assertivo.

Luidy tem 20 anos e assinou um compromisso válido por três temporadas com o Corinthians. “Estou muito feliz. Sempre sonhei em jogar no Corinthians. Vou trabalhar forte e dar o meu máximo para estar preparado quando tiver a oportunidade”, disse, um pouco mais eloquente.

Sem se acanhar como o companheiro, Paulo Roberto também disse que estava “realizando um sonho” com o seu vínculo de empréstimo por uma temporada. Agora reserva de Gabriel, que defendia o Palmeiras, o volante que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport teve a sua contratação muito contestada por torcedores.

“Agradeço a todas as mensagens que recebi. Entendo as críticas por parte da torcida. Realmente, a temporada passada não foi a minha melhor. Mas digo para vocês que não ganharam um jogador em campo, e sim um guerreiro. Se for para dar carrinho de cabeça, vou dar. Sei que essa torcida ama muito o clube e que aqui você não deve ser só bom tecnicamente. Se for necessário, vou deixar a minha vida em campo”, discursou Paulo Roberto.

Mesmo sem contrato assinado, os dois reforços já trabalhavam no CT Joaquim Grava. Neste sábado, por exemplo, Paulo Roberto participou de uma atividade em campo reduzido com a equipe reserva do Corinthians, enquanto Luidy, preterido da movimentação pelo técnico Fábio Carille, exercitou-se em companhia dos volantes Jean e Warian, do meia Rodrigo Figueiredo e do atacante Stiven Mendoza.