Loss define inscritos para a Copinha com dez vice-campeões em 2016

O treinador Osmar Loss definiu nesta sexta-feira os 25 inscritos para defender o Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. A equipe contará com dez jogadores que participaram do vice-campeonato na edição de 2016 do torneio – derrota nos pênaltis para o Flamengo.

Voltarão a participar da Copinha os jogadores Filipe (goleiro), Luan (goleiro), Guilherme Romão (lateral esquerdo), Del’Amore (zagueiro), Renan Areias (volante), Mantuan (volante), Fabricio Oya (meia), Pedrinho (meia) e Carlinhos (atacante).

Loss acredita que o Corinthians tem um time competitivo para chegar ao décimo título de sua história. “A torcida pode esperar uma equipe compacta, agressiva e rápida nas transições”, afirmou o treinador do sub-20, em entrevista coletiva concedida na última quarta-feira.

“Nós estamos trabalhando com uma reformulação grande de elenco, tivemos um ano muito proveitoso em relação à promoção de atletas. Temos uma equipe nova, mas que já conhece o Corinthians, a torcida e a tradição da Copa São Paulo”, acrescentou.

O Corinthians está no Grupo 17 e disputará as suas partidas em Taubaté. A equipe enfrentará o Operário-MS, o Pinheiro-MA e o Taubaté na primeira fase da Copinha.

Veja a lista com os 25 jogadores inscritos pelo técnico Osmar Loss:

Goleiros: Diego Riechelmann, Filipe e Luan

Zagueiros: Del’Amore, Franklin, João Victor e Thiago

Laterais: Carlos, Guedes, Guilherme Romão, Lucas Minele e Samuel

Volantes: Luisinho, Mantuan, Ralo, Renan Areias e Roni

Meias: Fabricio Oya, Marquinhos, Pedrinho e Vitinho

Atacantes: Carlinhos, Lucas Amorim, Matheus e Zé Gabriel