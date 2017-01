Loss celebra vaga, mas nega revanche contra o Fla: “Só se for campeão”

O técnico da equipe sub-20 do Corinthians, Osmar Loss, estava no banco de reservas da equipe quando o Alvinegro abriu 2 a 0 sobre o Flamengo, no ano passado, e viu os cariocas reagirem, levarem a decisão da Copa São Paulo para os pênaltis e tirarem do Timão um título que parecia certo. Quase um ano depois, ele superou o mesmo rival, na noite desta quinta, na Arena Barueri, pelas quartas da Copinha de 2017. A possível revanche, porém, foi minimizada pelo comandante.

“Olha, só vai dar para chamar de revanche se a gente conseguir chegar até a final e conquistar o título. Se não acontecer, vai ser só um confronto contra o Flamengo em que saímos vencedores. Da outra vez, valia o título”, apontou o treinador, que se mostrou bastante contente com o resultado obtido pelo Alvinegro. Classificado à semifinal, o time vai encarar o Juventus, no domingo, novamente na Arena Barueri.

“Foi um jogo bastante intenso, com campo molhado, bastante viril. Teve muitas divididas, de embate físico sempre presente. Nós soubemos responder a esse estilo e também conseguimos impor o nosso jogo. Enfrentamos um time que saberíamos da dificuldade, muito forte essa equipe do Flamengo. Conseguimos sair com uma classificação merecida”, avaliou o comandante corintiano.

O clima quente dentro das quatro linhas, regado a muita chuva e boa presença da torcida em Barueri, chegou ao seu ponto mais alto quando, já na parte final do segundo tempo, o Flamengo não devolveu a bola após o Corinthians chutar para a lateral. Na ocasião, Luisinho estava com dores no chão e precisava de atendimento, nada que sensibilizasse os cariocas a praticar o “fair play“.

Bravo com a atitude, Loss chegou a cobrar diretamente o técnico flamenguista, Gilmar Popoca, que respondeu no mesmo nível. Após uma breve discussão, os dois pareceram se entender e deram sequência na partida. “É normal esse tipo de coisa, é uma decisão”, explicou o corintiano que deixou o gramado logo após o apito final e partiu direto para o vestiário, atitude que ficou famosa por causa de Vanderlei Luxemburgo, idealizador da saída “de fininho” nas conquistas de título.

“Aquele momento era todo dos jogadores, não preciso ficar lá. Vim correndo para o vestiário para poder me acalmar um pouco, deixar o sangue baixar e falar algo para eles com menos emoção (risos)”, concluiu o treinador corintiano, esbanjando felicidade com sua quarta semifinal de Copinha consecutiva.

Sem sair de São Paulo, onde está hospedado no CT Joaquim Grava, o elenco realizará um trabalho regenerativo nesta sexta e treinará no sábado, último preparo da equipe antes de encarar o Juventus. O duelo, marcado para domingo, definirá um dos finalistas do torneio, que vai encarar o vencedor da disputa entre Paulista de Jundiaí e Batatais.