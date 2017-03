Lombalgia tira Romero do treino, mas paraguaio não será desfalque

O atacante paraguaio Ángel Romero foi um dos desfalques do Corinthians no treinamento desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, na reapresentação dos atletas após o empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta, no domingo. Poupado da partida, o jogador não apareceu no gramado por causa de uma lombalgia, que já o havia tirado de alguns treinamentos, mas não deve ser problema para encarar o Luverdense, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Itaquera.

De acordo com o departamento médico do clube, o avante realizou apenas trabalhos de fisioterapia na região afetada, com alguns aparelhos específicos, buscando amenizar a dor sentida no local. A ideia, porém, é que ele já esteja apto a treinar nesta terça-feira, quando o técnico Fábio Carille terá à disposição também os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Moisés Lucarelli.

A informação de que Romero não deve perder nem a partida contra o Luverdense tranquiliza também o técnico da seleção paraguaia, Francisco Arce, que convocou o jogador para as rodadas da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 nos dias 23 e 28 de março. Além do Brasil, rival do segundo duelo, marcado para o estádio de Itaquera, o time enfrenta antes o Equador, no Defensores del Chaco.

Outros nomes poupados da ida a Campinas, o zagueiro Pablo e o volante Gabriel trabalharam normalmente e não devem ser problemas para o duelo do meio de semana. Descansados após atuarem em todas as partidas da equipe até então, os dois devem inclusive ser um dos poucos titulares que atuarão tanto contra os mato-grossenses quanto frente à Ferroviária, no domingo, em Araraquara.

Nomes como o lateral esquerdo Guilherme Arana, o volante Maycon e os meias Rodriguinho e Jadson, porém, dificilmente jogarão ambas partidas, abrindo espaço para que Carille rode o elenco e coloque atletas que tiveram poucas chances na temporada em campo. A definição sobre isso, porém, sairá apenas nos próximos dias, quando todos à disposição estarão treinando no gramado.