Limite impede Maycon, mas Marciel pode retornar antes de dezembro

O Corinthians perdeu inesperadamente Elias, na última semana, abrindo espaço para críticas quanto à liberação de dois atletas que também atuam como segundo volante revelados nas suas categorias de base: Maycon e Marciel, emprestados para Ponte Preta e Cruzeiro, respectivamente. Enquanto o primeiro não pode voltar antes de dezembro, porém, o segundo teria totais condições de servir o clube ainda na atual temporada.

Apesar de ter agradado a nomes como o português Paulo Bento, por exemplo, Marciel sofre com a falta de espaço na Raposa em meio a atletas como Lucas Romero, Henrique e Ariel Cabral. Para completar, os mineiros acertaram recentemente a chegada de Denilson, diminuindo ainda mais as chances do garoto. Até o momento, ele realizou apenas um jogo no Brasileiro, longe do limite de sete, e nem um pela Copa do Brasil.

Dessa forma, pelo regulamento de ambas competições, poderia defender o Timão tanto nos pontos corridos quanto no mata-mata. Negociado por empréstimo até o final do ano, tendo como contrapartida a chegada de Willians ao CT Joaquim Grava, ele ainda conta com o trunfo de o volante corintiano só ter entrado em campo em quatro oportunidades pelo Brasileiro, também livre para retornar caso os clubes queiram.

Já Maycon, atleta utilizado até como titular na atual temporada e liberado porque o clube acreditava contar com “muitas opções consagradas para a posição”, só retornará em 2017. Mesmo se quisesse contar com o garoto, atualmente a serviço da Seleção sub-20, o Alvinegro não poderia utilizá-lo nem na Copa nem no Nacional.

Mesmo sem ter entrado em campo na fácil vitória da Ponte sobre o Timão, no último final de semana, Maycon já realizou sete jogos com a camisa da Macaca no Brasileiro, além de ter entrado em campo duas vezes pela Copa do Brasil. Sendo assim, o retorno dele ao clube será mesmo na próxima temporada, como prometeu o diretor-adjunto de futebol, Eduardo Ferreira.

“É bom até deixar claro, apesar do pessoal falar que não tem planejamento, o Marciel e o Maycon são segundo volante, jogam mais à frente, a gente tinha Rodriguinho, Camacho e Elias. Qual foi a ideia? Emprestamos o Marciel no começo do ano quando perdemos seis titulares. Maycon com certeza vai estar de volta em dezembro e afirmo que ele faz parte para 2017. Uma coisa não tem nada a ver com a outra”, avisou o dirigente.

