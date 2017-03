Léo Santos celebra primeiro gol como profissional do Corinthians

Cria das categorias de base do Corinthians, um zagueiro de 18 anos salvou a equipe da derrota para a Ponte Preta neste domingo, no Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista. Foi de Léo Santos o gol que definiu o empate por 1 a 1.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus por me glorificar com essa oportunidade. Foi algo muito importante. Vinha treinando bem para estar preparado quando tivesse a chance. Graças a Deus, apareceu hoje e aproveitei”, comemorou Léo Santos, ainda tímido diante dos microfones.

Léo Santos entrou no decorrer da partida contra a Ponte porque o paraguaio Balbuena acusou uma lesão na coxa direita. O jogador já havia atuado apenas uma vez como profissional do Corinthians, em outro empate por 1 a 1, com o Figueirense, pelo último Campeonato Brasileiro.

Diante da Ponte, Léo Santos fez a diferença fora de sua posição, no ataque. Após um levantamento na área do meia Rodriguinho, ele brigou pela bola e recebeu passe do centroavante Jô. Clareou e chutou no canto para acertar a rede aos 31 minutos do segundo tempo.

Léo Santos foi vice-campeão da Copa São Paulo no ano passado, mas não participou da final contra o Flamengo porque estava suspenso. No início de 2017, acompanhou os amigos Guilherme Arana, Maycon e Léo Jabá na fracassada campanha da Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20.