Léo Príncipe é confirmado na vaga de Fagner e será a novidade no Rio

Fotos destaque Veja fotos no treino do Corinthians

O lateral direito Léo Príncipe será a única novidade do Corinthians para encarar o Fluminense, na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O garoto de 20 anos, oriundo das categorias de base, será o substituto de Fagner, atleta que está a serviço da Seleção Brasileira até a próxima terça-feira, e fará apenas o seu segundo jogo com a camisa do clube.

“A princípio essa daí, sim, é uma mudança automática, mas sempre estamos tentando alternativas. Temos posições com cobertura imediata, algumas, não. Mas estamos sempre buscando alternativas”, afirmou o técnico Cristóvão Borges, que ainda não poderá contar com a presença do paraguaio Ángel Romero, também com sua seleção, Guilherme Arana, viajando com o time sub-20 do Brasil, e Léo Santos, completando o grupo dos comandados de Tite no Equador.

A outra vez em que Príncipe ganhou uma oportunidade foi no empate por 1 a 1 com o Figueirense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio de Itaquera. Na ocasião, Fagner havia sido suspenso por levar o terceiro cartão amarelo. Mesmo com a igualdade diante de um time que brigava para fugir da zona de rebaixamento, o garoto foi bastante elogiado pelo técnico e por seus companheiros.

O treino que confirmou a presença dele na equipe foi realizado na tarde desta terça-feira, pouco depois da entrevista coletiva do treinador, no CT Joaquim Grava, indicar essa intenção. Mesmo com apenas a parte do aquecimento liberada para a imprensa, foi possível observar a divisão de titulares e reservas feita no campo, com Léo ocupando a vaga deixada por Fagner na defesa.

A atividade contou apenas com 21 atletas de linha, fato raro. Além dos desfalques nas seleções, Cristóvão também não pôde contar com Rildo, que apenas correu em volta do gramado, recuperando-se de uma lesão muscular na coxa esquerda. Normalmente, garotos da base são utilizados nessas ocasiões, mas a presença do time sub-20 na semifinal do Brasileiro da categoria, que também terá lugar nessa quarta, impossibilitou a vinda dos garotos.

Para piorar, Danilo ainda deixou a atividade de maca e também pode se somar à lista dos desfalques. O goleiro Matheus Vidotto, com uma amigdalite, segue fora de combate. Dessa forma, o Alvinegro terá em campo uma equipe formada por: Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel; Cristian, Elias, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone; Guilherme.

Recomendado para você