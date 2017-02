Léo Jabá herda a vaga de Marlone no clássico contra o Palmeiras

Com apenas cinco jogos disputados como profissional do Corinthians e nenhum gol marcado, o atacante Léo Jabá terá a oportunidade de participar do clássico contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira, em Itaquera. Ele herdou a vaga aberta pelo meia Marlone na equipe do técnico Fábio Carille.

Marlone havia treinado como titular na véspera da partida, porém se sentiu indisposto por causa de uma virose e acabou vetado pelo departamento médico corintiano. Dessa forma, será novamente substituído por Jabá, como havia ocorrido na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio Osasco Audax, na rodada passada do Campeonato Paulista.

O restante do time do Corinthians no Derby deste meio de semana será o mesmo ensaiado por Carille. Ou seja, Kazim barrou Jô no comando do ataque e o prata da casa Maycon ficou com o posto de Camacho (em luto pela morte do pai, Anízio, em um acidente de elevador) no meio-campo.

Confira a formação que defenderá o Corinthians contra o Palmeiras: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Léo Jabá; Kazim.