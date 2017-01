Lateral do Corinthians na Copinha busca inspiração em Kleber e Arana

O tímido Guilherme Romão já tem em quem se espelhar para vingar no Corinthians. Lateral esquerdo titular do time que disputará a Copa São Paulo de Juniores em 2017, ele busca inspiração em jogadores da sua posição que conseguiram se firmar como profissionais do clube – o já aposentado Kleber, projetado no final da década de 1990, e o ainda jovem Guilherme Arana, reserva de Uendel no elenco comandado por Fábio Carille.

“Vou tentar fazer um bom campeonato, sendo regular, para ter as oportunidades que os dois tiveram. Tudo será consequência do meu trabalho”, comentou Guilherme Romão, que está no Corinthians desde agosto de 2015. Antes, ele passou por bastante tempo pelo Marília, time da sua cidade natal, e por um curto período pelo rival São Paulo.

No Corinthians, o lateral esquerdo conta justamente com a ascensão de Arana para ser promovido a profissional. Mesmo na reserva, o colega já chama a atenção de clubes europeus e é cotado para se transferir em 2017. Ele nem sequer participará da pré-temporada com o grupo de Fábio Carille, pois foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20, no Equador.

Romão, no entanto, ganhou um novo concorrente recentemente. Moisés retornou de empréstimo para o Bahia e será aproveitado por Carille no início do ano. O que não diminuiu as expectativas do lateral esquerdo da base corintiana. “Espero fazer uma grande Copinha, representando bem o Corinthians. Depois disso, almejo uma oportunidade no time profissional”, avisou.

Sobre a montagem do elenco de Fábio Carille, ao contrário, Guilherme Romão achou prudente não palpitar. Apesar de saber que as dificuldades financeiras para a aquisição de reforços deverão deixar os pratas da casa em maior evidência. “A gente acompanha o que está acontecendo, mas prefiro fazer o meu trabalho. Assim, se surgir uma oportunidade, vou poder aproveitar”, disse.

Para quem ainda não o conhece, Guilherme Romão abriu um sorriso para se apresentar. “Sou um lateral esquerdo que ataca bem, que dá muito suporte aos companheiros no campo ofensivo”, afirmou o jogador, ainda cobrado para aprimorar as suas virtudes defensivas.