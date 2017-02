Kazim se poupa para “explodir” no Derby e evita falar com Felipe Melo

Kazim já não faz lembrar aquele jogador que se enfureceu em um clássico contra o São Paulo, pela Copa Flórida, e demonstrou euforia enquanto corria na direção da torcida do Corinthians para comemorar o gol da vitória sobre o Grêmio Osasco Audax, na última rodada do Campeonato Paulista.

Nesta segunda-feira, dois dias antes do clássico contra o Palmeiras, o atacante inglês naturalizado turco apareceu com um semblante bastante sereno na sala de imprensa do CT Joaquim Grava. Desejou “boa tarde” aos presentes às 10h30 da manhã, fez cafuné no filho Caio, de cinco anos, e, com a voz mansa, nem sequer alimentou a rivalidade criada com o amigo Felipe Melo.

“Antes da hora, não fico me estressando com o clássico”, explicou Kazim. “Prefiro me manter tranquilo, sabendo que posso entrar ou não no jogo. Entendo que o clássico é muito, muito… não sei explicar… importante para a torcida. Só que, se eu em estressar agora, muita energia sairá. É melhor ficar tranquilo e explodir na quarta-feira”, acrescentou, sorrindo e ainda com dificuldades com algumas palavras em português.

Em sua apresentação como reforço do elenco chefiado por Fábio Carille, o ex-jogador do Coritiba havia evitado pronunciar o nome do grande rival do Corinthians e avisado que bateria até no irmão se o visse jogando de verde. Era uma referência ao volante Felipe Melo, de quem se tornou amigo nos tempos de Galatasaray, da Turquia, entre 2011 e 2013.

“É melhor não falar com o Felipe Melo agora, que está muito perto do jogo. Ficaremos concentrados, e ele será meu rival na quarta-feira. Eu quero ganhar. Acabou”, disse Kazim, antes de se virar para o menino Caio, sentado diante de si. “Posso jogar contra o meu filho, que quero vencê-lo também. É importante ganhar. Joguei dois anos com o Felipe, que é meu amigo, mas virou rival.”

Mesmo tranquilo, o centroavante observou que terá o direito de fazer gozações com Felipe Melo durante todo o ano se o Corinthians conquistar uma vitória na noite de quarta-feira, em Itaquera. A escalação de Kazim como titular, porém, não está assegurada. O estrangeiro só foi a referência do ataque de sua equipe contra o Audax porque Fábio Carille decidiu preservar Jô.