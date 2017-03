Kazim leva pancada e pode desfalcar reservas corintianos no domingo

Os cerca de 15 minutos que permaneceu em campo no empate por 1 a 1 com o Luverdense não foram positivos para o atacante Kazim – ele desperdiçou duas boas oportunidades de gol e ainda sofreu uma pancada na perna direita que pode tirá-lo do jogo contra a Ferroviária, no domingo, em Araraquara.

Se estivesse em perfeitas condições físicas, Kazim provavelmente seria titular na próxima rodada do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille já indicou que preservará boa parte dos titulares habituais do Corinthians diante da Ferroviária, e Jô é um dos que merecem atenção especial dos departamentos médico e físico.

“O Jô ficou muito tempo sem jogar antes desta temporada. A última vez foi em junho ou julho”, observou novamente Carille, depois do jogo de quinta-feira, em Itaquera, antes de projetar a escalação de domingo. “É muito provável que aconteçam algumas mudanças, mas só vamos conversar com os atletas no sábado. Aí, decidiremos que caminho tomar”, postergou.

Seja como for, Kazim passará por avaliação médica na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Caso o inglês naturalizado turco acabe vetado e Jô também não jogue contra a Ferroviária, Fábio Carille tem como opção promover o retorno do contestado Guilherme ao comando do ataque do Corinthians.