Kazim já busca entrosamento com Jô em primeiro treino de 2017

A presença do atacante Kazim foi a principal novidade do primeiro treinamento físico do Corinthians no gramado do CT Joaquim Grava em 2017. Desenvolto, o gringo pareceu tentar provar que é mesmo “da favela”, conforme bradou ao assinar um contrato válido por duas temporadas com o clube do Parque São Jorge.

Kazim estava sorridente ao correr pelo campo, quase sempre próximo do atacante Jô, com quem pretende formar parceria ofensiva no time titular durante o ano. Ambos passaram pelo turco Galatasaray e, com uma conversa animada na reapresentação corintiana, mostraram que o idioma não será uma barreira para o entrosamento.

Até então, Kazim, que também brincou com o volante Cristian, seu antigo companheiro de Fenerbahce, é o único reforço confirmado oficialmente pelo Corinthians – por isso, outros jogadores que já encaminharam um acerto com o clube não apareceram no gramado neste meio de semana. O inglês naturalizado turco veio do Coritiba e será apresentado à imprensa na quinta-feira.

Além de Kazim, havia outras novas opções para o técnico Fábio Carille na atividade supervisionada pelo preparador físico Walmir Cruz, de volta ao clube. O atacante colombiano Stiven Mendoza comprovou que continua veloz ao correr à frente dos seus companheiros, embora ainda não saiba se será aproveitado após o período de empréstimo para o New York City, dos Estados Unidos. O lateral esquerdo Moisés, retornando do Bahia, tem mais chances de permanecer no Corinthians, já que o titular Uendel está a caminho do Internacional.

Nos próximos dias, o Corinthians espera oficializar as chegadas de outros reforços. O zagueiro Pablo e os volantes Gabriel, Fellipe Bastos e Paulo Roberto estão a poucos detalhes da assinatura contratual. Para o ataque, setor de Kazim e Jô, Luidy chegou do CRB e William Pottker enfrenta resistência da Ponte Preta para também se transferir.