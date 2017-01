Kazim evita falar Palmeiras e avisa Melo: “Se jogar de verde, vou bater”

Dentre os diversos assuntos comentados por Kazim Richards na hilária entrevista de apresentação do atacante turco no Corinthians, nesta quinta-feira, um dos que mais chamou a atenção foi quando o atleta respondeu sobre sua amizade com o volante Felipe Melo, contratado recentemente pelo Palmeiras. Após confirmar com sua esposa, a brasileira Mariana, o teor da perguntar, ele abriu um sorriso e começou a respirar fundo.

“Tenho que concentrar para não falar algo muito pesado”, brincou o jogador, incentivado pelos jornalistas a dar a resposta que queria naquele momento. Após alguns segundos de pensamento, incluindo uma ajuda a sua filha Thalia, sentada ao seu lado, para abrir uma garrafa d’água, ele começou a responder.

“Futebol é futebol. Entrou no campo, não tem amigos. Se for jogar por eles… Eles, não quero falar o nome do rival. Então, se o meu irmão for jogar de verde, eu quero bater nele também. Amizade é antes de cruzar a linha do campo. Lá dentro, não tem amigo”, comentou o jogador, exaltando a relação estabelecida com o meio-campista, que atuou ao seu lado por dois anos no Galatasaray.

“Depois que acabar o jogo, aí é meu irmão. Falo: ‘Deus abençoe você’. Ele também é assim, podem ter certeza. É um pitbull, um monstro. Eu jogo contra ele e quero ganhar. É meu amigo, mas dentro de campo, não tem amizade. Nosso campeonato no Galatasaray ganhamos o título, ficamos amigos. Quero o melhor para ele. Mas eu estou aqui e ele lá”, concluiu o avante de 30 anos.

O primeiro encontro entre os dois pode acontecer ainda no mês de fevereiro, já que o Derby está marcado para o estádio de Itaquera, no dia 22. Resta saber se, até lá, tanto Kazim quanto Melo já estarão em plenas condições de entrar em campo por seus respectivos clubes. No que depender do turco, o embate pode ser até no gol.

“Sou um jogador para o time. Se o treinador falar que eu tenho de jogar de lateral, está bom, eu jogo. Eu vou me doar 100%. Eu não tenho qualquer problema nisso. Eu vou tentar sempre. Tenho essa característica. Posso jogar em três, quatro posições. Onde o treinador falar para eu ir, eu vou. Não sou um jogador que quer as coisas para mim. Quero jogar para ganhar. Vou lutar os 90 minutos. Não só 5. Muito jogador, faz gol e acabou. Eu jogo para 90, 95 minutos”, encerrou o novo corintiano.