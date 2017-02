Kazim e Maycon viram titulares do Corinthians contra o Palmeiras

Fábio Carille não fez mistério para o seu jogo mais importante como técnico do Corinthians. Nesta quarta-feira, em Itaquera, a equipe alvinegra enfrentará o Palmeiras com o centroavante inglês naturalizado turco Kazim e o jovem volante Maycon como titulares.

Kazim já havia sido titular na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio Osasco Audax, na rodada passada do Campeonato Paulista. Na ocasião, foi utilizado apenas porque Jô merecia cuidados especiais por suas condições físicas, mas marcou um gol e aproveitou a oportunidade para agradar a Carille.

Já a entrada de Maycon era um pedido antigo de torcedores do Corinthians, especialmente porque Fellipe Bastos não foi bem como titular. O jogador que defendia a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20 ficou com o posto aberto por Camacho, em luto pela morte do pai, Anízio, em um acidente de elevador.

No restante da formação corintiana, não há surpresas. Esse foi o time que Carille ensaiou no gramado de Itaquera, na noite desta terça-feira, diante de centenas de torcedores organizados: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Marlone; Kazim.

Os titulares realizaram exercícios de posicionamento, finalização e bolas paradas, sempre sem a presença de uma equipe adversária. Do outro lado do campo, os reservas – inclusive o meia Jadson, ainda fora de forma para reestrear – foram divididos em dois times para um enfrentamento.