Kazim celebra estreia e reforça que não veio “só pegar dinheiro” no Brasil

Um dos reforços que o Corinthians contratou para a temporada chamou positivamente a atenção logo no primeiro compromisso do ano. Vindo do Coritiba, o irreverente atacante inglês naturalizado turco Kazim marcou um gol e deu uma assistência para o meia Marquinhos Gabriel fechar o placar na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quarta-feira, pela Copa Flórida.

“Fui bem. Foram os meus primeiros 45 minutos com essa camisa. Estou feliz, e é só o começo”, sorriu Kazim, lembrando que ainda está em fase de adaptação. “Os meus primeiros 15 minutos foram um pouco lentos porque é um novo time para mim. Não estou acostumado. Depois, fui bem. O time confia em mim, o que é ótimo”, comemorou.

Kazim quer que a torcida do Corinthians também confie nele. Assim como já fazia nos tempos do Coritiba, o jogador está se esforçando para aprimorar os seus conhecimentos de português e mostrar-se ambientado ao futebol brasileiro.

“Tento falar. É muito importante porque jogo aqui. Não vim ao Brasil só pegar dinheiro e não aprender a cultura. Acho muito importante aprender. A minha esposa é brasileira, e os meus filhos falam português”, comentou Kazim, por enquanto reserva do time dirigido por Fábio Carille.