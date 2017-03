Kazim apimenta o clássico com provocação: “pra cima dos bambis”

Na véspera do clássico entre Corinthians e São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o atacante Kazim resolveu acirrar os ânimos com mais uma brincadeira, que pode ser encarada como provocação ou até desrespeito por muitos torcedores. Ao postar uma foto em seu Instagram em que aparece com sua família, comemorando o aniversário de seu filho, o jogador inglês naturalizado turco polemizou.

A postagem, a princípio, não tinha nada de polêmica. Até que Gabriel, volante do Corinthians, resolveu se manifestar para parabenizar o companheiro. Na hora de agradecer, Kazim escreveu: “Obrigado, irmão. Amanhã pra cima dos bambis!!!”.

Foi o estopim para uma avalanche de comentários. Enquanto os corinthianos vibraram com Kazim e aproveitaram para seguir com as provocações, muitos são-paulinos não pouparam o atleta e deferiram diversos xingamentos em sua postagem.

O mais curioso é que Kazim sequer estará no estádio do Morumbi neste domingo, às 16 horas, quando o Majestoso terá bola rolando. Entregue ao departamento médico, o atacante não foi relacionado por Fábio Carille para o confronto.