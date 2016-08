Jogadores do Corinthians parabenizam clube no aniversário de 106 anos

Em 1º de setembro de 1910 era fundado um dos mais populares clubes do país. Em 2016, o Corinthians comemora 106 anos de história nesta quinta-feira, e celebrando a data, alguns dos jogadores do atual elenco do Timão aproveitaram para desejar os parabéns ao alvinegro, logo após a partida da última quarta, diante do Fluminense pela Copa do Brasil.

Por meio de sua página oficial do twitter, o clube divulgou pequenos vídeos com as mensagens de parabéns de atletas como Cássio, Marlone, Cristian, Rodriguinho e Uendel.

O goleiro corintiano, um dos que já tem seu nome marcado como ídolo da história do clube devido a grande contribuição que deu nos títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, falou sobre o que representa jogar pela equipe: “Feliz aniversário para o Timão. Sempre tenho muito orgulho de representar essa camisa. Sempre tentei dar o meu melhor em prol do Corinthians”, disse o arqueiro, comentando sobre o duelo contra o Flu na sequência.

Autor de uma das maiores defesas da nossa história. Melhor jogador do Mundial-12. Cássio dá os parabéns! #Timão106 pic.twitter.com/LW4eVkmOsm — Corinthians (@Corinthians) September 1, 2016

Hoje diretor do clube, Alessandro também foi importante em algumas das conquistas recentes da equipe, usando, inclusive, a braçadeira de capitão, detalhe que destacou em suas felicitações: “Um abraço do capitão que um dia teve a felicidade e a honra de botar uma faixa aqui no braço e levantar troféus tão importantes. Parabéns Corinthians, parabéns torcedor corintiano”.

Outros que falaram sobre a satisfação em jogar pelo alvinegro foram Marlone, que pontuou “É um orgulho estar vestindo este manto, parabéns de todo o grupo para a torcida”, e Rodriguinho, “Quero mandar os parabéns a todo o clube e a toda a torcida, que fazem parte deste time que a gente representa com tanto orgulho”.

Nosso eterno capitão da Libertadores e do Mundial! Alessandro parabeniza o clube e a #Fiel! #Timão106 pic.twitter.com/fw5UyD5aHy — Corinthians (@Corinthians) September 1, 2016

Recomendado para você