Jogadores do Corinthians lamentam falha em gol que definiu o clássico

Os jogadores do Corinthians deixaram o gramado da Vila Belmiro cabisbaixos neste domingo. Não era para menos. A equipe fez um bom primeiro tempo diante do Santos, quando abriu o placar com Marlone, mas caiu de rendimento no segundo e permitiu o empate, em pênalti convertido por Vitor Bueno. Já aos 40 minutos, Renato tirou proveito de uma falha de marcação corintiana para cabecear a bola para dentro após cobrança de escanteio e definir o clássico.

“Houve um erro nosso, e o Renato acabou ganhando pelo alto. Foi o primeiro gol de escanteio que tomamos no Campeonato Brasileiro. Acabou sendo decisivo”, lamentou o goleiro Cássio.

Com mais uma boa atuação, apesar do tropeço do Corinthians, Marlone concordou com o companheiro. “O Santos acertou o gol em duas bolas paradas. No escanteio, foi desatenção nossa no primeiro pau. A gente estava tentando, criando…”, lembrou o meia, coçando a cabeça. “Depois do primeiro gol, o time recuou, e eles tomaram posse de jogo. Enfim, temos que pensar na próxima partida”, acrescentou, referindo-se ao compromisso contra o Coritiba, na quarta-feira, no Couto Pereira.

De fato, o Corinthians piorou bastante da primeira para a segunda etapa. A postura foi ainda mais determinante para a derrota do que o vacilo no gol de Renato. “Até começamos bem o segundo tempo, mas não conseguimos suportar depois dos 15 minutos. A equipe deles foi muito aguda”, reconheceu o atacante Lucca.

Mais experiente e envolvido diretamente no gol de Renato, o lateral direito Fagner espera que as falhas sirvam de lição para o restante da temporada. “É difícil falar o que aconteceu. A gente não conseguiu mais pressionar do começo para o meio do segundo tempo, e isso fez com que o Santos tivesse a bola no pé, criando oportunidades de gol. Devemos corrigir essa situação a partir de agora, mantendo um padrão ao longo dos jogos”, cobrou.

