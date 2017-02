Jogadores do Corinthians aprovam último teste para o Paulista

O Corinthians venceu a Ferroviária com um gol marcado apenas aos 49 minutos do segundo tempo, pelo meia Marquinhos Gabriel, e impacientou a sua torcida em diversos momentos do amistoso da noite desta quarta-feira. Ainda assim, os comandados de Fábio Carille deixaram o estádio de Itaquera satisfeitos.

“Sabemos que há muita coisa para ser ajustada, mas foi um jogo importante como preparação. É uma partida que te dá conceitos diferentes dos do dia a dia, que te permite fazer correções. É importante também para entrosamento”, comentou o lateral direito Fagner, um dos líderes do elenco.

O próximo compromisso do Corinthians já será um jogo oficial – contra o São Bento, no sábado, em Sorocaba, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. “Dá para ser melhor, sem dúvida”, confiou Fagner. “Estamos com a cabeça boa. É normal ter alguns errinhos no começo, mas vamos continuar trabalhando para que as coisas aconteçam”, completou.

Reserva, o zagueiro Pedro Henrique estava ainda mais animado do que o companheiro. Ele ficou seguro de que levantará um troféu nesta temporada ao término do amistoso. “Tenho certeza de que será melhor do que 2016. Esse grupo está fechado para fazer um grande campeonato. Os títulos virão”, vislumbrou o prata da casa.