Jô vira desfalque do Corinthians contra o Audax

O Corinthians não contará com o centroavante Jô diante do Grêmio Osasco Audax, neste sábado, no José Liberatti. O jogador já havia sido substituído por Kazim no último treinamento para partida, na manhã desta sexta-feira, e acabou não relacionado pelo técnico Fábio Carille.

A decisão de poupar Jô foi influenciada pelo clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira, em Itaquera. Outros três atletas corriam o risco de não ir a Osasco – o lateral esquerdo Moisés, o volante Fellipe Bastos e o meia-atacante Marlone –, porém serão utilizados pelo Corinthians.

Sem o trio, preservado da atividade matinal no CT Joaquim Grava, Carille preparou o time titular do Corinthians com as presenças de Guilherme Arana, Camacho e Léo Jabá. Apenas o lateral esquerdo tem escalação assegurada contra o Audax. O volante e o atacante poderão perder espaço para Fellipe Bastos e Marlone.

Já os meias Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, sob os cuidados do departamento médico, continuam fora de ação. O primeiro deverá ser reforço contra o Palmeiras, enquanto o segundo provavelmente só estará à disposição diante do Mirassol, no fim de semana seguinte, fora de casa.

Dessa maneira, a provável formação corintiana para a quarta rodada do Campeonato Paulista é a seguinte: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Fellipe Bastos (Camacho), Romero, Rodriguinho e Marlone (Léo Jabá); Kazim.

Confira os relacionados do Corinthians para o jogo contra o Audax:

Goleiros

Caíque e Cássio

Laterais

Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Moisés

Zagueiros

Balbuena, Pablo, Pedro Henrique e Vilson

Volantes

Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Maycon e Paulo Roberto

Meias

Guilherme, Marlone e Rodriguinho

Atacantes

Kazim, Léo Jabá e Romero