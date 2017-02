Jô vê pênalti “indiscutível” e sente “alegria imensa” por voltar a marcar

O atacante Jô negou que tenha “se jogado” no lance do pênalti que deu a vitória ao Corinthians sobre o São Bento, neste sábado, no estádio Walter Ribeiro. Bastante tranquilo para tratar do tema, o centroavante explicou como viu o lance, classificou a penalidade como “indiscutível” e celebrou bastante o fato de voltar a balançar a rede com a camisa do clube que o revelou para o futebol após um hiato de 11 anos.

“No lance eu recebi a bola no pivô, girei e ameacei chutar. Nisso um zagueiro já ficou e dei um tapa para colocar na frente. Nessa hora o zagueiro começou a me puxar, eu continuei com a bola e ele não largou, aí não teve muito o que fazer. Não tinha como eu ficar em pé, ele montou em cima de mim. Foi pênalti indiscutível”, comentou o camisa 7, que bateu com categoria, deslocando o goleiro para um lado e mandando rasteiro no canto direito.

“Bati firme, bem, como tem que ser. Fiquei muito feliz, uma alegria imensa, fui agradecer a Deus porque foi ele que me trouxe de volta para o Corinthians”, avaliou o jogador, que havia marcado pela última vez com a camisa corintiana no empate por 3 a 3 com o Botafogo, no estádio do Pacaembu, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2005.

“Atacante tem que buscar, procurei batalhar, até pelo fato de o campo não ser do nosso estilo de tocar a bola. Exploraram bem essa minha parte de altura. A alegria é inexplicável, nem lembrava quando tinha sido meu último gol, me lembraram ali no campo que foi agosto de 2005, então é uma alegria muito grande mesmo”, assegurou, já projetando a sequência do clube na temporada.

“Gramado difícil, campo pesado e nosso objetivo era mais a vitória do que qualquer outra coisa. Tanto que saí feliz pela vitória e pelo gol, porque os três pontos eram o que mais importava aqui”, concluiu Jô, que agora terá um dia de folga antes da reapresentação ao lado do restante do elenco, marcada para segunda-feira pela manhã, no CT Joaquim Grava.