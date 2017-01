Jô revela ansiedade para realizar o seu sonho de torcedor em Itaquera

Os jogos contra Vasco e São Paulo, pela Copa Flórida, não foram suficientes para acabar com a ansiedade do centroavante Jô. Treinando no CT Joaquim Grava desde o ano passado, o reforço que o técnico Fábio Carille ganhou para 2017 não vê a hora de atuar em um estádio próprio do Corinthians, sonho alimentado desde antes de se tornar jogador profissional.

“A maior ansiedade que tenho é de pisar na arena com a camisa do Corinthians. Desde menino, como torcedor, sempre sonhei com o estádio do Corinthians. Sou jogador e torcedor, então pisar na arena, que hoje o Corinthians tem, será melhor ainda para mim”, comentou um animado Jô, na manhã desta quarta-feira.

O torcedor Jô ainda ostenta o status de jogador mais jovem a já ter defendido o Corinthians. Revelado em 2003, ele estreou como profissional aos 16 anos, em uma vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, em 19 de julho, no Pacaembu. Pouco mais de um mês depois, marcou o seu primeiro gol pelo clube, em um triunfo por 3 a 1 sobre o Internacional, também no estádio municipal.

“O gol que ficou mais marcado na minha carreira foi aquele contra o Inter, com 16 anos. Sempre será o mais bonito e inesquecível, apesar de ter sido simples”, rememorou Jô, que já não tem na memória o seu último gol pelo Corinthians – foi em um empate por 3 a 3 com o Botafogo, em 28 de agosto de 2005. “Ih… Tenho que buscar no YouTube”, sorriu.

Agora, no entanto, Jô prefere estar focado nos seus próximos gols pelo Corinthians. A estreia em Itaquera ocorrerá na próxima quarta-feira, em amistoso contra a Ferroviária, o último preparatório para o Campeonato Paulista. “A ansiedade é muito grande. Estou treinando desde novembro, quando ainda não podia jogar. Quero atuar logo na arena e ver aquela torcida maravilhosa gritando o meu nome. Só não posso deixar a ansiedade tomar conta, para as coisas não saírem desorganizadas”, comentou.

Jô já é experiente o suficiente para saber lidar com os seus sentimentos. Se defendeu o Corinthians pela primeira vez aos 16 anos, ele tem hoje 29 e já é bastante rodado – passou por CSKA Moscou, da Rússia, Manchester City e Everton, da Inglaterra, Galatasaray, da Turquia, Internacional, Atlético-MG, Al-Shabab, dos Emirados Árabes Unidos, e Jiangsu Suning, da China, antes de retornar ao clube do seu coração.

“Rodei o mundo todo e sei mais ou menos o caminho do sucesso. Estou muito tranquilo, preparado psicologicamente, ciente de que as críticas são naturais e boas para ver onde estamos errando. Não dá para ser jogador de futebol e querer só receber elogios”, discursou Jô, que também virou religioso fervoroso ao combater os seus problemas extracampo. “Podem esperar um Jô renovado”, prometeu o ansioso corintiano.