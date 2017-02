Jô ressalta frieza e paciência em vitória “para todos os corintianos”

O centroavante Jô foi do inferno ao céu em 38 segundos, o tempo que demorou para ele sair da reserva imposta pelo bom momento de Kazim à condição de herói do Derby na noite desta quarta-feira. Decorrido esse tempo da sua entrada no lugar do inglês/turco, o camisa 7 recebeu passe de Maycon e, cara a cara com Fernando Prass, tocou por baixo de Fernando Prass para marcar o único gol da vitória corintiana sobre o Palmeiras.

“É nesses momentos que a gente fica feliz”, disse o centroavante, que correu para dar um beijo em sua esposa, localizada no setor Oeste Inferior do estádio de Itaquera; Antes da entrada, a mulher lhe pediu concentração e desejou boa sorte, sendo respondida com um sinal de positivo pelo centroavante.

“Pude entrar e com dois toques na bola fazer o gol, dedico a toda a torcida, é uma vitória para todos os corintianos. Esse grupo é maravilhoso, acho que a gente vai colher muitos frutos nesse ano. Esse grupo tem muito o que crescer ainda”, avaliou o atleta, explicando como conseguiu decidir a partida mesmo sem nem sequer ter encostado na bola antes do momento decisivo.

“Foi frieza e paciência. É com isso que se alcança as cosias. As coisas não são fáceis nunca no Corinthians. Estamos no caminho certo, a torcida está de parabéns, nota 10, incentivou apoiou todos. Quando tem harmonia o sucesso é esse”, celebrou o jogador, dando todos os méritos ao técnico Fábio Carille.

“O mérito é todo do Carille, fazendo uma filosofia aberta, não tem 11 titulares e sim todo um grupo. Não pode baixar a cabeça se ficar no banco ou fazer jogo ruim. É só fevereiro, tem muita coisa para acontecer espirito de grupo. Tem esse mérito do grupo e do técnico”, concluiu.