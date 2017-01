Jô projeta sucesso do seu sósia corintiano da Copa São Paulo

Jô se diverte com as comparações entre ele o também centroavante Carlinhos, que defende o Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. Assim como o jogador do time profissional, revelação corintiana de 2003, o novato chama a atenção pelo biótipo esguio.

“Ele parece muito comigo quando comecei. Eu também era bem magro, mas ele é um pouquinho maior. Temos características parecidas dentro de campo”, assentiu Jô, sorridente, na manhã desta quarta-feira. À tarde, Carlinhos estará em ação na decisão da Copinha, contra o Batatais, no Pacaembu – ele já tem dez gols anotados no torneio.

Antes de o atleta sub-20 fazer sucesso sob o comando de Osmar Loss, no entanto, ele já havia tido a experiência de trabalhar ao lado de Jô. Carlinhos foi promovido ao elenco profissional do Corinthians no ano passado, quando o seu sósia se preparava para a temporada de 2017, e retornou à base para a disputa da Copa São Paulo.

“Tive o prazer de conhecê-lo um pouquinho quando estava recuperando a forma. Ele tem tudo para ser um ótimo centroavante”, apostou Jô, que deu alguns conselhos para Carlinhos. “Passei um pouco da minha experiência para ele, que escuta bem. Está em grande fase, executando bem as coisas. Espero que dê continuidade, porque tem um grande futuro”, vislumbrou.

Jô tem um título de Copa São Paulo no currículo – o de 2004, conquistado em cima do rival São Paulo. Assim como ocorre atualmente com Carlinhos, ele havia sido promovido a profissional uma temporada antes daquela campanha. Em 2003, aos 16 anos, havia se tornado o jogador mais jovem a já ter defendido o Corinthians.

“Em 2004, desci, joguei e fomos campeões. Depois, voltei para o profissional. Talvez os jogadores que desçam para jogar a Copinha possam ficar de bico, mas acho bom disputar, sim. É um torneio muito importante, que te dá vitrine, experiência. Olhem o Carlinhos, como está fazendo bem para ele”, observou o sósia do centroavante do time da Copinha.