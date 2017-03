Jô comemora “morrinho” e Cássio reclama do regulamento

O atacante Jô foi para sua cobrança de pênalti, a última da série inicial do Corinthians, com a responsabilidade de fazer para manter o clube vivo na atual edição da Copa do Brasil. Mantendo o estilo adotado no acerto contra o São Bento e no erro contra o Santo André, ele bateu rasteiro no canto direito e contou com a ajuda do “morrinho” para tirar a bola da mão esquerda do goleiro Rodolpho, que pulou bem para fazer a defesa.

O desvio causado pelo desnível do campo acabou mandando a redonda para a rede. Na sequência, Carlos Alberto mandou para fora e Romero deslocou o goleiro para selar a classificação, afastando de vez o vexame que parecia se aproximar. Contente com o feito, o centroavante reconheceu a ajuda que recebeu do gramado na participação decisiva.

“Muito bom, às vezes ele vem para ajudar a gente, né?”, brincou o centroavante, ressaltando o fato de, mesmo sem demonstrar um grande futebol, a equipe sair classificada. “Foi um jogo difícil, adversário complicado. A gente não conseguiu chegar bem e agredir a marcação deles, então acabou ficando um jogo perigoso. Ainda bem que saímos classificados”, avaliou.

Já o goleiro Cássio, que não pegou pênaltis, mas viu de perto os erros dos adversários, fez questão de reclamar do regulamento estabelecido para o torneio. Diferentemente de todas as outras edições, as duas primeiras fases foram disputadas em jogo único. Além disso, diferentemente da primeira, o empate na segunda passou a levar para os pênaltis. Antes, dava a vaga para o visitante.

“Não é desculpa nem nada, mas esse critério favorece o time da casa, o de menor expressão, não é desculpa, com todo respeito ao Brusque, que brigou e lutou, tem seu valor, mas a pressão é toda nossa, mas é assim mesmo, todo mundo concordou com essa regra, e estamos de parabéns pela classificação”, comentou o arqueiro alvinegro, enxergando mais superação do que boa criação dos companheiros.

“Não precisava (do sufoco), no primeiro tempo foi um pouco abaixo, no segundo a gente conseguiu criar oportunidades, mas infelizmente não conseguimos fazer. Nos pênaltis a gente foi feliz, graças a Deus, e conseguiu sair com a classificação”, concluiu o jogador.