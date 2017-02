Jadson treina em posição consagrada e vê Mendoza “sobrar” em treino

O meia Jadson parece cada vez mais perto de retornar aos gramados com a camisa do Corinthians. No treino da tarde desta quinta-feira, reapresentação dos atletas após a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, o armador trabalhou normalmente ao lado dos reservas e já demonstra que, assim que a comissão técnica avaliar como satisfatório seu desempenho, será relacionado para um jogo oficial.

No trabalho realizado no CT Joaquim Grava, o camisa 77 ocupou o lado direito da segunda linha de quatro atletas do 4-1-4-1, exatamente a função na qual se consagrou na temporada 2015, sob o comando de Tite. Ainda demonstrando dificuldades ao colocar a força na bola e tabelar com seus companheiros, ele teve participação regular na atividade ministrada principalmente pelos auxiliares de Fábio Carille, Leandro Cuca e Osmar Loss.

O time que contou com Jadson na movimentação tinha Diego (depois Cássio); Mantuan, Léo Santos, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Paulo Roberto, Jadson, Rodrigo Figueiredo, Maycon e Luidy; Kazim. Na segunda parte, Léo Santos, que ainda busca a melhor forma física após a disputa do Sul-Americano sub-20, acabou substituído pelo jovem Mangueira, das categorias de base.

O destaque na atividade, porém, ficou por conta do colombiano Steven Mendoza, que não está inscrito no Estadual. Atuando como centroavante, ele marcou dois gols, mandou bola na trave e chegou a fazer uma “fila” na defesa adversária, sendo parado apenas quando Guilherme Arana, último homem no lance, fez falta. Como o treino era em campo reduzido, no entanto, a infração não incorreu em penalidade máxima, como ocorreria em um jogo normal.

Além de Mendoza, o time que vestia colete laranja e pode até ser considerado como terceiro escalão no atual elenco tinha Caíque França; Léo Príncipe, Ameixa, Vilson e Marciel; Cristian, Bruno Paulo, Pedrinho, Camacho e Léo Jabá. Pedrinho, por sinal, também movimentou-se bem e deu passe para um dos gols de Mendoza. Depois, ao receber cara a cara com Cássio, driblou o arqueiro e, com a perna direita, acabou mandando para fora.

Quem não apareceu no campo foi o meia Guilherme, que realizou reforço muscular na academia do CT. Marquinhos Gabriel, com um estiramento na coxa direita, Danilo, em recuperação de uma fratura na fíbula, e Walter, com problema no tórax, também ficaram na parte interna. O goleiro Matheus Vidotto e o meia Giovanni Augusto, que se recuperam de problemas musculares, realizaram um treinamento específico com o fisioterapeuta Caio Mello no menor campo do local.

Aqueles que foram titulares no triunfo sobre o Novorizontino realizaram apenas um trabalho de academia e hidroterapia, treinos típicos de reapresentação. Para o duelo contra o Audax, neste sábado, às 17h (de Brasília), nem um dos jogadores contundidos deve voltar, restando apenas saber a condição física do time principal para saber quem Carille irá escalar no duelo pela quarta rodada do Campeonato Paulista.