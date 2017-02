Jadson recebe elogios e pode reestrear em clássico com o Santos

O empenho de Jadson para recuperar a sua forma tem chamado a atenção do técnico Fábio Carille. Animado com a evolução física do jogador que estava no chinês Tianjin Quanjian e não atua desde o final do ano passado, o comandante do Corinthians já começou a projetar a sua reestreia.

“Ele está muito interessado em melhorar. Isso é muito importante. Já treinou em um espaço de 70m, com uma participação maior. Na segunda-feira pela manhã, faremos um jogo-treino com o Água Santa, e ele vai jogar. Deverá estar em campo em mais ou menos 15 dias”, indicou Carille, nesta sexta-feira.

Caso a previsão do treinador se confirme, Jadson voltará a defender o Corinthians justamente em um clássico – em 5 de março, a equipe receberá o Santos em Itaquera. Foi contra o mesmo rival que ele marcou dois dos seus últimos gols como corintiano, assegurando a vitória por 2 a 0 de 20 de setembro de 2015, também em casa. Antes de rumar para a China, ainda anotou diante de Ponte Preta e Coritiba.

Enquanto Jadson não fica à disposição, Fábio Carille se preocupa em encontrar meios para o ataque do Corinthians ser mais produtivo. O armador se acostumou a atuar na ponta direita em sua primeira passagem pelo clube, posição que já foi ocupada por Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Romero em 2017. Os dois primeiros estão sob os cuidados do departamento médico.