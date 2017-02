Jadson rebate críticas sobre peso: “Vou ter que calar muita gente”

A volta de Jadson sequer foi confirmada oficialmente pelo Corinthians, mas já está causando polêmicas. Após o treinador Fábio Carille afirmar que o jogador terá de recuperar a forma física antes da reestreia, o atleta rebateu em sua rede social as críticas que vem recebendo pelo seu peso.

” Continuar trabalhando sempre é importante! Agora que jogador que vem de algum tempo parado volta em forma? Todos precisam de uma pré-temporada para recuperar a boa forma, tem gente que escreve coisas para ganhar ibope. Tô vendo que vou ter que calar muita gente como fiz em 2015″, publicou o jogador

As críticas sobre o peso do jogador partiram de Joaquim Grava, atual consultor médico do Corinthians. Em entrevista à Fox Sports, Grava afirmou que Jadson chega um pouco acima do peso.

” Ele engordou um pouquinho, está um pouquinho inchado, não joga desde outubro. Engordou uns quatro (quilos). Em um mês ele está pronto para jogar” afirmou Grava.