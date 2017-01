Jadson espera retorno de Alessandro ao Brasil para definir negociação

O meia Jadson deverá definir se voltará a ser jogador do Corinthians na terça-feira. Existia a expectativa de que Marcelo Robalinho, empresário do jogador que se desvinculou do Tianjin Quanjian, da China, tivesse um encontro com o gerente de futebol Alessandro já nesta segunda, porém a delegação do clube paulista continua nos Estados Unidos, onde disputou a Copa Flórida. As más condições climáticas adiaram o retorno ao Brasil.

Dessa maneira, Robalinho deverá se encontrar com Alessandro na terça-feira e ouvir uma proposta salarial próxima daquilo que o Corinthians já pagava a Jadson em 2015, ano da conquista do Campeonato Brasileiro. O clube que evitar o comprometimento de suas finanças com a contratação.

Jadson, por sua vez, almeja um contrato longo, de três temporadas de duração, para ter estabilidade profissional aos 33 anos. O meia também vislumbrava ser financeiramente recompensado por ter aberto mão de dinheiro para deixar a China, almejando o recebimento de luvas em torno de R$ 10 milhões.

Especulou-se que o Atlético-MG estaria disposto a satisfazer as vontades de Jadson, porém, mesmo interessado na aquisição do atleta, o clube de Belo Horizonte negou que abrirá exageradamente os seus cofres.

A concorrência, contudo, é o obstáculo para a volta de Jadson ao Parque São Jorge. A favor do Corinthians, pesa a identificação do meia com o clube que o tirou do São Paulo, em troca envolvendo o atacante Alexandre Pato.