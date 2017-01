Jadson “esfria” interesse e afirma ter contrato com Tianjin

O Corinthians voltou a ficar mais longe de repatriar o meio-campista Jadson. Nesta quinta-feira, o atleta publicou uma mensagem em seu Twitter oficial afirmando que possui contrato com o Tianjin Guanjian, da China, “esfriando” o interesse do Timão no jogador.

Leia mais:

Corinthians recebe sinal positivo e se vê perto de fechar com Jadson

Boa tarde!Tenho contrato com o Tianjin e qq info do meu futuro cabe ao Tianjin ou meu agente @m_robalinho dar. Qq outra fonte é especulação — Jadson (@jadson_10) January 12, 2017

Envolvidos na negociação, os empresários do atleta afirmaram “não ter nada resolvido” com relação à rescisão, e deixaram em aberto a situação do ex-camisa 10 do Timão.

Na manhã desta quarta-feira, o Corinthians afirmou que Jadson teria se desvencilhado do clube chinês. Como já possui salários e prêmios acertados com o clube paulista, a torcida corintiana espera um anuncio da volta de “Magic Jadson” ainda esta semana.

O perfil oficial do atleta no Twitter, no entanto, ainda conta com um background corintiano e a foto de perfil de Jadson é com a camisa do Corinthians. O meia defendeu o clube entre 2014 e 2015, conquistando o Campeonato Brasileiro com o time do técnico Tite.