Já em solo norte-americano, elenco do Corinthians não terá folga

A delegação do Corinthians chegou aos Estados Unidos por volta das 10h (sempre em horário de Brasília) desta segunda-feira e não terá descanso. Assim que desembarcou na América do Norte, o elenco alvinegro partiu para o hotel em que ficará hospedado durante toda a semana e, às 19 horas usará o complexo esportivo do próprio hotel para treinar e se preparar para a Copa Flórida, torneio amistoso de pré-temporada.

O Timão estreia na competição nesta quarta-feira, às 22 horas, contra o Vasco do Gama, que na fase anterior superou o Barcelona do Equador. O jogo acontecerá no estádio Bright House Networks, em Orlando. No outro lado da chave, São Paulo e River Plate disputam a outra vaga na grande final. Independente do resultado de seu jogo, o Corinthians voltará a campo dia 21, seja para brigar pelo título ou pelo terceiro lugar, de novo no estádio Bright House Networks.

O técnico Fábio Carille pretende usar a Copa Flórida para intensificar a disputa interna por posições na equipe titular. Por isso, o treinador deve utilizar dois times diferentes em cada tempo, para observar e dar oportunidade a todos os atletas. Apenas Danilo e Walter, por causa de lesão, o goleiro Matheus Vidotto, por motivos pessoais, e Pablo, para fazer exames médicos, ficaram no Brasil. O atacante Lucca também não viajou, mas para acertar seu empréstimo junto a Ponte Preta.