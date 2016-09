Gustavo faz tatuagem para celebrar a sua estreia pelo Corinthians

A crise que o Corinthians atravessa e o fato de ainda não ter marcado gols desde que deixou o Criciúma não diminuem a empolgação de Gustavo com o seu novo clube. O centroavante fez até uma grande tatuagem na coxa direita para celebrar a sua ainda curta passagem pelo time do Parque São Jorge.

No desenho, Gustavo aparece de costas, vestido com o uniforme do Corinthians e com uma bola nos pés. Ele ainda marcou na pele a data 8 de setembro de 2016, dia em que estreou pelo Corinthians, na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, em Itaquera.

Gustavo já disputou outros três jogos como corintiano – e não ganhou nem um deles: derrota por 2 a 1 para o Santos, empate por 1 a 1 com o Coritiba e o recente tropeço por 2 a 0 diante do Palmeiras.

Apesar de o início da trajetória pelo time de coração não ser bom, ainda sem gols marcados, Gustavo tem se mostrado feliz no dia a dia. “O elenco, a comissão técnica e a diretoria me receberam muito bem. Eles estão me passando confiança para fazer o que mais gosto, que é jogar futebol”, disse o centroavante.

Titular nos tempos em que o Corinthians era comandado por Cristóvão Borges, Gustavo não enfrentará o Fluminense na noite desta quarta-feira, em Itaquera, porque está impedido de disputar a Copa do Brasil (já participou do torneio pelo Criciúma). Fábio Carille apostou no paraguaio Ángel Romero em seu lugar.

