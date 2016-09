Gustavo chora após estreia e recebe elogios no Corinthians

O centroavante Gustavo conseguiu, logo na sua estreia, mudar um jogo a favor do Corinthians. Mesmo sem marcar gols, o jogador foi fundamental na mudança de esquema promovida pelo técnico Cristóvão Borges no triunfo por 3 a 0 sobre o Sport, na noite desta quinta-feira, no estádio de Itaquera, substituindo o volante Cristian e participando diretamente do primeiro gol alvinegro na partida.

Contente pelo primeiro jogo no Timão e pela presença da sua família no local da partida, algo que havia acontecido poucas vezes quando ele atuava pelo Criciúma, o camisa 9 não segurou a emoção e chorou bastante tanto dentro de campo quanto nos vestiários após o triunfo.

“Estou preparado para meu primeiro gol. Hoje foi um dia de muitas emoções, não sei que horas vou dormir”, reconheceu o atacante, que ganhou força até para ser utilizado no clássico contra o Santos, marcado para o domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, e considerado fundamental na busca pelo sétimo título nacional da equipe.

“Fico muito feliz da gente ter conseguido sair com a vitória. Quem trabalha, Deus ajuda. E deu tudo certo”, apontou o jogador, atualmente sem concorrente para a função no elenco. A princípio, antes de sua chega, Cristóvão só utilizava atletas improvisados, como o meia Guilherme e o atacante Lucca, escolhido na escalação inicial frente aos pernambucanos.

“A melhora no nosso jogo pode acontecer de duas formas. Tendo uma referência, porque nos estamos precisando evoluir, no nosso jogo. Isso aí é uma opção. No jogo de hoje (quinta), porém, o problema maior não foi ter referência”, avaliou o comandante, elogioso quanto à atuação do novato, mas mais crítico a outro setor da equipe na etapa inicial.

“Nosso principal problema foi na construção do jogo, não conseguíamos sair jogando com qualidade. A partir da ida do Camacho para o setor, melhorou na construção. A entrada do Gustavo, claro, pressionou, deu trabalho na defesa, é um jogador alto, que disputa a bola no alto. Isso tudo é importante, conta, soma”, concluiu Cristóvão.

